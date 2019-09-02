Новый посол Британии Мелинда Симмонс прибыла в Украину: что о ней известно

Мелинда Симмонс и Елена Зеркаль встретились в Киеве / Фото: пресс-служба МИД Украины

Новый посол Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симонс прибыла в Киев для работы в Украине.

"Новый посол Великобритании Мелинда Симмонс вручила копии верительных грамот заместителю Министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль", — сказано в сообщении посольства Великобритании в Twitter.

В МИД Украины констатировали, что дипломат подтвердила неизменную позицию правительства Соединенного Королевства относительно поддержки Украины, прежде всего в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

"Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым упором на развитие регионов, страдающих от российской агрессии", - отметила Симмонс.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль поблагодарила Лондон за последовательную позицию, за отсутствие оснований для возвращения России в Большую семерку, а также пригласила Британию участвовать в процессе децентрализации Украины и в развитии местных общин.

/ Фото: пресс-служба МИД Украины

Как известно, в 2011—2013 годах Симмонс была заместителем директора департамента Европы МИД Великобритании. В 2017—2018 годах — директор совместных фондов Национального секретариата по безопасности. Симмонс занимала различные должности в министерстве по вопросам международного развития, будучи заместителем глав департаментов Европы, Ближнего Востока, Северной Африки. Новый посол Великобритании владеет украинским языком.

Следует добавить, на посту посла в Украине Симмонс сменила Джудит Гоф, которая закончила свою четырехлетнюю дипломатическую миссию в августе 2019 года.

Напомним, Владимир Зеленский 23 мая во время выступления на iForum назвал Великобританию "старушкой" и получил ответ от британского посла в Украине в иронической форме.