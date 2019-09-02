Сенцов "пропал": журналисты установили местонахождение украинских пленных

Журналисты не знают, где находится Олег Сенцов / Антон Наумлюк

В Москве в СИЗО Лефортово приняли передачи для 32 украинских политзаключенных.

Украинский журналист Роман Цымбалюк сообщил на своей странице в Facebook, что подготовил небольшие передачки для 24 моряков и 8 осужденных, среди них: Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клых, Гриб, Панов и Сизонович.

"Всего 32 человека. Возможно, список неполный. Также непонятно, где Сенцов", - уточнил Цымбалюк.

Он добавил, что передачки подготовили небольшие, без "фирменных" именных зеленых торб.

"Хотелось бы, чтобы не было необходимости вообще снова упаковывать их. Купили сигареты (кому надо) шоколад, орехи. Гражданским в последний момент докупили колбасу и сыр. Еще русский пекарь Дима принес хлеб, сделанный его собственными руками", - отметил журналист.

Отметим, Руслан Рябошапка после назначения на пост генпрокурора сообщил, что Украина и Россия обменялись пленными, и 30 августа на украинскую территорию возвращаются незаконно осужденный в РФ режиссер Олег Сенцов, пленные моряки и ряд других политзаключенных. Позже в Службе безопасности Украины утверждали, что окончательной даты обмена пленными пока нет.

Ранее была озвучена новая схема обмена пленными между Россией и Украиной.