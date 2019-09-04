Рябошапка хочет поставить своим первым замом скандального Касько - СМИ

4 сентября 2019, 14:19

Руслан Рябошапка, если верить журналистам, намерен вернуть в руководство Генпрокуратуры Виталия Касько.

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Виталий Касько / УНИАН

Недавно назначенный на пост генпрокурора Руслан Рябошапка имеет намерение назначить Виталия Касько своим первым заместителем - уже в ближайшее время (после 10 сентября).

Такое сообщение со ссылкой на собственные источники опубликовал Telegram-канал "UN - сливы и груши". 

Напомним, что Виталий Касько уже работал на посту заместителя генерального прокурора Украины в 2014-2016 годах. Однако, после того, как он ушел подал в отставку,  против него было открыто дело о незаконной приватизации служебной квартиры. Правда, в дальнейшем производство было закрыто, а обвинения — сняты.  

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генпрокурор Руслан Рябошапка Виталий Касько
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