Рябошапка хочет поставить своим первым замом скандального Касько - СМИ

Виталий Касько / УНИАН

Недавно назначенный на пост генпрокурора Руслан Рябошапка имеет намерение назначить Виталия Касько своим первым заместителем - уже в ближайшее время (после 10 сентября).

Такое сообщение со ссылкой на собственные источники опубликовал Telegram-канал "UN - сливы и груши".

Напомним, что Виталий Касько уже работал на посту заместителя генерального прокурора Украины в 2014-2016 годах. Однако, после того, как он ушел подал в отставку, против него было открыто дело о незаконной приватизации служебной квартиры. Правда, в дальнейшем производство было закрыто, а обвинения — сняты.