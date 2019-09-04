Рябошапка хочет поставить своим первым замом скандального Касько - СМИ

Руслан Рябошапка, если верить журналистам, намерен вернуть в руководство Генпрокуратуры Виталия Касько.
Недавно назначенный на пост генпрокурора Руслан Рябошапка имеет намерение назначить Виталия Касько своим первым заместителем - уже в ближайшее время (после 10 сентября).
Такое сообщение со ссылкой на собственные источники опубликовал Telegram-канал "UN - сливы и груши".
Напомним, что Виталий Касько уже работал на посту заместителя генерального прокурора Украины в 2014-2016 годах. Однако, после того, как он ушел подал в отставку, против него было открыто дело о незаконной приватизации служебной квартиры. Правда, в дальнейшем производство было закрыто, а обвинения — сняты.