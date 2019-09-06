На Харьков "набросился" сильный ветер: валил деревья и заборы

В Харькове сильный ветер валил деревья и заборы / Скриншот

В Харькове внезапно поднялся шквальный ветер и бушевал на протяжении 15 минут, однако успел наделать немало вреда.

Ветер валил деревья, строительные заборы и рекламные щиты, сообщает ТСН.

По данным издания, в центре города на два припаркованных авто, в которых не было людей, упал огромный ствол.

"…Одна из машин совсем разбитая, другая - получила незначительные повреждения", - отмечается в материале.

Внимание, на видео есть ненормативная лексика!

Подъехал видос с падением дерева на KIA на ул. Данилевского ? Опубликовано ХС • Харьков Четверг, 5 сентября 2019 г.

Напомним, вечером 13 августа на Буковине - в городе Сторожинец Черновицкой области - был ливень и выпал крупный град. Журналисты узнали, что град был размером с куриное яйцо, он разбил окна домов, продырявил крыши, из-за него пострадал урожай помидор и груш.