На Харьков "набросился" сильный ветер: валил деревья и заборы

6 сентября 2019, 12:59

В областном центре из-за непогоды повреждены две машины.

В Харькове сильный ветер валил деревья и заборы - Новости Харькова
В Харькове сильный ветер валил деревья и заборы / Скриншот

В Харькове внезапно поднялся шквальный ветер и бушевал на протяжении 15 минут, однако успел наделать немало вреда.

Ветер валил деревья, строительные заборы и рекламные щиты, сообщает ТСН.

По данным издания, в центре города на два припаркованных авто, в которых не было людей, упал огромный ствол.

"…Одна из машин совсем разбитая, другая - получила незначительные повреждения", - отмечается в материале.

Внимание, на видео есть ненормативная лексика!

Подъехал видос с падением дерева на KIA на ул. Данилевского ?

Опубликовано ХС • Харьков Четверг, 5 сентября 2019 г.

Напомним, вечером 13 августа на Буковине - в городе Сторожинец Черновицкой области - был ливень и выпал крупный град. Журналисты узнали, что град был размером с куриное яйцо, он разбил окна домов, продырявил крыши, из-за него пострадал урожай помидор и груш. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Харьков погода ветер новости Украины Погода в Украине
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:08
Эксперт: Освобождение Цемаха - не такая уж и большая цена за жизнь украинских пленников
13:03
Оно-2: как испоганить шедевр Стивена Кинга Видео
12:59
На Харьков "набросился" сильный ветер: валил деревья и заборы Видео
12:44
Зеленский назначил нового главу Запорожской облгосадминистрации Видео
12:35
На киевском кладбище обнаружена ужасная находка
12:33
На Банковой нет стратегии, есть только жажда пиара: эксперт прокомментировал обмен пленными
12:27
Предлагаемые изменения в налоговый кодекс противоречат рекомендациям МВФ - Блонская
12:12
Экс-нардепа Вилкула объявили в розыск Видео
12:02
Названы фавориты выборов мэра в Киеве Видео
12:00
Обмен пленными: освобождение Цемаха может "ударить" по Украине - эксперт Видео
11:59
"На борту написано лидер, рассказывает о нём пи*ер": в Сети троллят Путина из-за игрушечного ледокола
11:53
В зоне риска: Лобода разделась для обложки нового трека Видео
11:51
Экс-премьер назвал сроки реализации электронного документооборота Видео
11:29
Аксенов пригласил Зеленского в оккупированный Крым Видео
11:28
Гончарук задолжал десятки тысяч гривен за коммуналку – СМИ Видео
11:27
Еще один неуч: депутата Киеврады подозревают в подделке диплома
11:15
"Почти идеальная": синоптик дала прогноз погоды по Украине на выходные Видео
11:09
Tayanna без белья взбудоражила пикантным нарядом Фото Видео
11:03
"Питерский сортирный юморок": Путин опозорился с шуткой о сексе в России и Японии и наделал шуму в сети Видео
10:57
В Украине запретили популярное обезболивающее Нимесил
10:50
В России в воздухе столкнулись бомбардировщики - СМИ
10:37
Порошенко снова не явился на допрос в ГБР Видео
10:32
"Относятся к пассажирам как к говну!": Укрзализныця снова угодила в скандал
10:15
Яблочные чипсы в микроволновке: очень простой рецепт Фото
09:58
Стало известно, каким будет новый курс доллара в Украине
09:49
Кто победит в новой Холодной войне? мнение
09:43
Умер экс-диктатор Зимбабве Роберт Мугабе
09:30
Крепостная 2 сезон: что было в 7 и 8 сериях сериала Видео
09:15
Обмен пленными 2019: вероятная дата начала, и кому "светит" свобода Видео
09:07
Безсмертный "наехал" на Зеленского из-за обмена пленными Видео
08:48
Оральный секс, изнасилование без презерватива: в Киеве мужчина поиздевался над женщиной в парке Видео
08:31
Ловушка от Бориса, или Что на самом деле произошло в Великобритании мнение
08:30
Смертельный ураган Дориан засыпал пляжи Флориды кокаином Видео
08:23
В Слуге народа сказали, когда нормандский формат могут пополнить США Видео
08:07
Нардеп ОПЗЖ и сподвижник кума Путина "забыл" задекларировать гражданскую жену с бизнесом в РФ Видео
07:38
В США прокомментировали освобождение Цемаха
07:37
Чемпионка мира по фитнес-бикини Кристина Короткая: есть три кита набора "мяса"
07:14
Оживление нормандского формата: у Трампа возложили надежду на Зеленского
07:07
Обмен пленными: чем Украина заплатит за свободу узников Кремля
06:50
Треть человечества сгорит: пророк сделал шокирующее предсказание о Третьей мировой Видео
06:47
Будет обязательно: сенатор Джонсон прокомментировал военную помощь США Украине
06:37
Астролог назвал суперсилу и слабость людей под знаком Дева
06:15
Дурной запах, или Как Путин и его европейский адепт всё проиграли мнение
05:53
"Них**ово потекла": Собчак без трусов сверкнула голым телом
05:31
Что Нибиру натворила на Земле: 300-летний корабль НЛО в Антарктиде пролил свет Видео
05:02
Астролог разгромила суеверия насчет високосного года Видео
04:30
"Ключевой момент": доктор Комаровский объяснил, как сделать ребенка самостоятельным
04:01
Добиться оргазма: названы топ-5 способов получить потрясающий секс
03:22
Эксперт назвал два возможных финала новой холодной войны Видео
02:34
Выпадение волос и изменения в кишечнике: диетолог предостерегла об опасностях чая для похудения
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять