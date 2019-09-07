Больше тысячи останутся без работы: Киевпастранс уволит всех кондукторов

Более тысячи контролеров в Киеве лишатся работы / Фото: УНИАН

В Киеве с 1 ноября перестанут продавать бумажные билеты в маршрутках, троллейбусах и трамваях, вместо них в наземном транспорте будет единый электронный билет или карточка киевлянина для льготников.

Это и послужило причиной тому, что Киевпастранс с 1 ноября 2019 года сократит 1088 кондукторов, передает Киеввласть со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Приказ об увольнении датирован 15 августа, и работникам предприятия о сокращении сообщили заранее.

Кроме того, при увольнении кондукторам должны выплатить выходное пособие. В Киевпастранс отмечают: не все работающие сейчас на должностях кондукторов покинут предприятие, ведь им предлагают другие вакантные должности, в частности, контролеров.

Ранее стало известно, что Киев ждет смена правил проезда в транспорте.