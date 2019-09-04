Без кондукторов, жетонов и билетов: Киев ждет смена правил проезда в транспорте

Бумажные билеты исчезнут с наземного транспорта столицы / Фото: УНИАН

В Киеве с 1 ноября перестанут продавать бумажные билеты в маршрутках, троллейбусах и трамваях, а в метро – жетоны и бесконтактные карты.

По словам директора департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, в наземном транспорте останется электронный билет или карточка киевлянина для льготников, передает ТСН.

"В подземном транспорте все станции метрополитена будут принимать электронную карту, и все станции будут продавать только электронные карточки. 1 ноября в подземном транспорте еще будут пользоваться зелеными карточками и жетонами, но они будут постепенно выводиться. То есть, с 1 ноября мы планируем дать возможность пассажирам полностью воспользоваться е-билетом", - рассказал Назаров.

Кроме того, из трамваев и троллейбусов исчезнут кондукторы – их перепрофилируют на контролеров, которые будут проверять оплату проезда с помощью специальных устройств.

Также с 1 ноября киевляне и гости столицы смогут рассчитываться за проезд с помощью обычной банковской карточки.

Напомним, что метро Киева ждет окончательное исчезновение жетонов: их уже полностью прекращают использовать на отдельных вестибюлях станций метро Позняки, Теремки, Ипподром, Нивки, Кловская.

Ранее Главред уже писал о едином электронном билете: где купить, где не работает и каких от него ждать подлянок.

Напомним, в Киеве введут учет пассажиров-льготников с помощью карточки киевлянина. В столице внедряется автоматизированная система оплаты проезда, которая объединит наземный и подземный транспорт единственным учетом пассажиров.

Также в метро Киева появится 4G: названы сроки.