Главарь "ДНР" Пушилин попыжился по поводу запуска поездов с Донбасса в Россию

Бравый команданте боевиков "ДНР" Денис "Че" Пушилин разошелся в очередной раз по поводу светлого будущего временно оккупированных районов Донбасса.
Между временно оккупированными боевиками "ДНР" районами Донетчины и крупнейшими городами РФ в ближайшее время запустят.
Соответствующее сообщение опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на заявление главаря "ДНР" Дениса Пушилина,
"Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом. Система разрабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться", — заявил он.
Напомним, ранее Пушилин на камеры пафосно надел камуфляжную форму и прогулялся по передовым позициям боевиков. До этого главарь боевиков "ДНР" съездил в аннексированный Крым в гости к путинским байкерам