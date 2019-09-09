Главарь "ДНР" Пушилин попыжился по поводу запуска поездов с Донбасса в Россию

Денис Пушилин / Reuters

Между временно оккупированными боевиками "ДНР" районами Донетчины и крупнейшими городами РФ в ближайшее время запустят.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на заявление главаря "ДНР" Дениса Пушилина,

"Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом. Система разрабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться", — заявил он.

Напомним, ранее Пушилин на камеры пафосно надел камуфляжную форму и прогулялся по передовым позициям боевиков. До этого главарь боевиков "ДНР" съездил в аннексированный Крым в гости к путинским байкерам