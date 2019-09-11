Над Киевом поднялся столб черного дыма: горит известный столичный рынок

Возгорание возникло на рынке Юность. На место проишествия уже выехали спасатели
В среду, 11 сентября, в Киеве произошло очередное ЧП - в Деснянском районе вспыхнул пожар на рынке Юность. Над городом поднялся столб черного дыма.
"Прямо сейчас что-то пылает на рынке Юность. Надеемся, что все пройдет без пострадавших", - говорится в сообщении группы Киев Оперативный в Facebook.
На место проишествия уже выехали спасатели. Что стало причиной пожара - пока что неизвестно.
Напомним, утром 10 сентября центр Киева также окутало черным дымом - недалеко от станции метро Олимпийская на пересечении улиц Деловой и Большой Васильковской произошел пожар. Огонь охватил около 50 квадратных метров и распространился на крыши гаражей и припаркованные неподалеку автомобили.