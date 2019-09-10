Центр Киева окутало черным дымом: что горит

Информации о пострадавших на данный момент не поступало / Фото Вести

Утром во вторник, 10 сентября, центр Киева окутало черным дымом - недалеко от станции метро Олимпийская на пересечении улиц Деловой и Большой Васильковской произошел пожар.

Вызов на линию 101 поступил около 7:45, пишет Информатор. Огонь охватил около 50 квадратных метров и распространился на крыши гаражей и припаркованные неподалеку автомобили.

В результате возгорания получили повреждения автомобили Volkswagen и BMW. Столб дыма поднялся над центром Киева на несколько десятков метров.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Над ликвидацией возгорания работают около 10 единиц техники. Около 8:25 возгорание удалось локализовать. Что именно стало причиной пожара – пока что неизвестно.

Напомним, 31 августа в Киеве произошел масштабный пожар на стройке жилого комплекса Бережанский на Оболони.