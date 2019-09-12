У партий Ляшко и Тимошенко заберут в бюджет 250 тысяч гривен

Олег Ляшко и Юлия Тимошенко / Facebook.com

Двух граждан Украины оштрафовали из-за благотворительных взносов для Радикальной партии Олега Ляшко и ВО Батькивщины. Об этом в четверг,12 сентября, сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Отмечается, что граждане нарушили порядок уплаты взносов в поддержку партий. В результате нарушителей оштрафовали, а у партий изымут почти 250 тысяч гривен благотворительных взносов.

Так, Радикальная партия Олега Ляшко лишится 100 тысяч гривен, а Батькивщина - 149 тысяч гривен.

Напомним, что пятый Президент Украины Петр Порошенко не указал в декларации за 2017 год две компании, а Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции этого не заметило