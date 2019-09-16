Богдан пояснил, почему Порошенко было выгодно держать пленных в России

Богдан убежден, что Порошенко было выгодно держать наших пленников в России / УНИАН

Глава Офиса Президента Андрей Богдан высказал мнение, что бывший президент Петр Порошенко намеренно держал пленников в Российской Федерация для влияния на ведущих политиков мира.

"Есть мое личное глубокое убеждение, оно не имеет сейчас отношение к тому, что считает государство: мне кажется, что Петру Алексеевичу было выгодно держать наших пленников там для того, чтобы этим аргументом влиять на мнения ведущих политиков мира", - сказал он в интервью ВВС.

По словам Богдана, Порошенко редко принимал жесткие решения, поскольку на протяжении пяти лет пытался балансировать между различными группами влияния в стране.

"Как происходила украинская власть за 27 лет — это система определенных балансов между различными финансово-политическими группами, кланами, политиками, бандитами, бизнесменами. Не делая быстрых решений и действий, балансируя. Ты становишься на сто тысяч различных растяжек, которые не дают тебе возможности принять любое решение. Почему они этого не сделали? Я даже не знаю ответа", — заявил Богдан.

Также в данном интервью Богдан назвал журналистов "коррумпированной четвертой властью", и призвал "самоочищаться".

И еще Богдан прокомментировал "путч Порошенко".