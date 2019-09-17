Открытые переломы: в Киеве случилось ЧП с тинейджером

В Киеве парень сорвался с высоты и получил серьезные травмы / kiev.informator.ua

В понедельник вечером, 16 сентября, в Дарницком районе Киева случилось чрезвычайное происшествие с тинейджером - 14-летний парень решил повиснуть на краю 3-этажного здания, не удержался, сорвался вниз и получил открытые переломы ног.

Инцидент произошел на ул. Урловская, 22, правоохранители узнали о нем около 21:45, сообщает Информатор со ссылкой на данные полицейских.

По данным издания, копы нашли парня лежащим на козырьке цокольного этажа здания, сняли его и передали медикам. Тинейджера отправили в Охматдет.

"…Пострадавший проживает в доме неподалеку. Предварительно, он попал на крышу по пожарной лестнице", - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в Деснянском районе Киева в одном из домов 20-летний парень сиганул с 15-го этажа на глазах у матери. Молодой человек от удара мгновенно погиб.