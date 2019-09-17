Журналистка показала, что спасли от огня в доме Гонтаревой: опубликованы фото

От огня в доме Валерии Гонтаревой спасли скульптуру и заграничный набор приборов, утверждает журналистка / facebook.com/Anna.Myroniuk.0

От огня в доме бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой спасли несколько вещей.

Были спасены скульптура и швейцарский набор столовых приборов, сообщила журналистка Анна Миронюк в Facebook.

По ее данным, на место пожара приезжала машина ОБСЕ, но приблизительно через 15 минут - уехала.

"Немного гротескная скульптура атлета и швейцарский сервиз вилок и ложек - эти и еще несколько вещей удалось спасти от пожара…", - отметила Миронюк.

Фото, на которых запечатлены последствия пожара в доме Гонтаревой, и вещи, которые были спасены

Напомним, Валерия Гонтарева утверждала, что в поселке Гореничи Киевской области в ее дом через забор неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. В полиции сообщили, что считают основной версией пожара поджог, однако рассматривают и другие версии, в частности, короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.