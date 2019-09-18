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"Цеткин - Вятрович 1:0": украинцы бурно отреагировали на увольнение Вятровича

18 сентября 2019, 15:57

Увольнение главы Института Национальной памяти наделало шума в соцсетях.

Владимир Вятрович
Увольнение Вятровича наделало шума в Сети / Униан

Уход Владимира Вятровича из должности главы Института Национальной памяти, о чем он сам сообщил украинцам в видеобращении, поднял на уши соцсети.

Отметим, Владимир Вятрович возглавлял Украинский институт нацпамяти с марта 2014 года.

К слову, Вятрович был уволен Кабинетом министров Украины во время заседания 18 сентября, в среду.

"Я сделал сколько смог, кто может - пусть сделает больше. Этими словами завершали свою каденцию римские консулы. И эти слова могу использовать и я, завершая свое пребывание на посту директора Института национальной памяти. Я ставил перед собой амбициозные цели и в основном их достиг", - сказал на прощание Вятрович. 

Так вот, многие украинцы не смогли промолчать и высказались на тему увольнения Вятровича. Вполне предсказуемо, что одних граждан новость возмутила, другие же "пляшут от счастья". А некоторые просто озабочены тем, кто теперь отменит 8-е марта.

"Вважаю що пан В’ятрович бувЄдиним посадовцем в команді попередньої влади , що відповідав займаній посаді. Удачі тобі брате", - убежден Петр Сандуляк.

"За що дякувати? За села переіменовані в чудернацькі дикунські назви? Більмак, наприклад. Нехай йому частенько гикається від "Вдячних" більмаків", - сказала Эльмира Алексенко..

"В'ятровича прибрали. Коли чекати на пожежу та повернення комуністичних символів?", - резко спросил Артем Полищук.

"Уволили Вятровича. Уже можно считать день удался", - убежден политолог Юрий Романенко.

"РЕВАНШ!!!!!!!! Це все витівки рускава міра. Всьо прапала!!!!!", -добавил политолог Валентин Гладких.

"В борьбе Клары Цеткин с Вятровичем - счёт 1:0", - обратил внимание Дмтрий Гура.

"Нарешті скинули спиногриза-націоналіста який підняв свою руку на День Перемоги, святу память ветеранів війни, 8 Березня взагалі відмінити, зате ввести в ранг героїв бендерівщину! Такі люди не можуть жити по людських і Законах Божих!", - прокомментировал увольнение Виктор Викула.

"Дякую, він і вносив ворожнечу між українцями", - считает Тамара Бидулько.

"Хорошая новость.Вот если бы этот институт раздора вообще закрыли- было бы супер", - утверждает Светлана Махинько.

"... ну , а тепер хай пи...є в " горішні плавні " !", - пожелал Петро Пудчеха.

Читайте такжеПредставлять Кабмин в Раде будет хейтер ВятровичаНапомним, ранее сообщалось, Кабинет министров заложил в проект государственный бюджет на 2020 год в три раза больше денег для Института национальной памяти Украины, которым руководит Владимир Вятрович, чем в 2018 году.

Согласно документу, новое правительство намерено выделить Институту нацпамяти 130 миллионов гривен. При этом в 2019 году Вятровичу выделили 105 миллионов, в 2018 году – 57 миллионов, что более чем в два раза меньше будущего бюджета Института, а в 2017 году – всего лишь 27 миллионов.

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