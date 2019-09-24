"Хочется всех посадить": Чумак рассказал о расследовании Иловайской трагедии

В конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском / Фото REUTERS

Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак, котрый ранее анонсировал тщательное расследование причин, которые привели к Иловайскому котлу на Донбассе в 2014 году, рассказал о том, как продвигается дело.

В частности, Чумак уточнил, что дело об Иловайской трагедии не закрывалось, а находится в стадии производства. По мнению главного военного прокурора, сейчас можно получить новые показания, которые помогут расследованию.

"Люди, которые могут дать показания по Иловайской трагедии, занимали или до сих пор занимают достаточно высокие должности. Раньше они просто отказывались приходить на допросы. Думаю, что сейчас они спокойно придут на допросы и расскажут все, как происходило во время планирования и развития событий в Иловайске", - сказал главный военный прокурор в эфире Украинского радио.

По его словам, дело нужно довести до конца – собрать доказательства, установить, были ли в решениях признаки уголовного правонарушения, или это были политические ошибки, или ошибки в планировании.

Резюмируя, Чумак отметил: "Всем, конечно хочется, чтобы всех посадить, но должна быть четкая правовая квалификация этих действий".

Как известно, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Однако, по словам бойцов, подмога так и не поступила. Тем временем российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, под Иловайском и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 - получили ранения, 300 - попали в плен, 84 - до сих пор считаются пропавшими без вести. По данным военных экспертов, количество погибших может составлять до двух тысяч.

Напомним, 24 августа во время торжественных мероприятий в центре Киева президент Владимир Зеленский заявил о новой памятной дате в Украине - Дне памяти защитников Украины. Позже в ОП пояснили, что новая памятная дата будет отмечаться именно 29 августа, поскольку в этот день в 2014 году под Иловайском погибло наибольшее количество бойцов за все время войны на Донбассе.