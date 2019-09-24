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В Киеве открыли первый в мире хостел в вагонах метро: цены и условия

24 сентября 2019, 10:34

За ночь в таком особом месте с одного человека придется заплатить 400 гривен.

В Киеве создали хостел в вагонах метро / Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве открыли необычный хостел, в котором номера устроены в двух списанных вагонах метро.

Хостел сразу выделяется на фоне складских помещений и полуразрушенных цехов – больная розовая вывеска с буквой М точно привлечет внимание туристов. Апартаменты находятся на Подоле, на улице Константиновской, на месте бывшей промзоны, передает Сегодня.

Вагоны метро, которые служили на синей ветке метро, были созданы еще в 1970-х годах в Ленинграде и Мытищах. Частный предприниматель выиграл тендер, и решил создать хостел для туристов. Переоснащение вагонов под жилье длилось два года.

Любопытно, что вагоны держатся на конструкциях, напоминающих рельсы, так они сохранены с ходовой частью и колесами. Внешние стены разукрасили яркими граффити.

А вот внутри вагоны напоминают вагоны купе как в поездах железной дороги, всего в хостеле восемь четырехместных номеров. Каждый номер назван в честь станций метро разных городов мира — от Нью-Йорка до Шанхая.

Во всех номерах по две двухъярусные кровати, светильники, шкафчики для одежды и санузел. Стены оформлены схемами метрополитенов разных городов мира. От интерьера старых вагонов остались наклейки "Не прислоняться".

Для гостей хостела обустроили гостиную с пуфами, мониторами и кухней. Здесь люди могут знакомиться и делиться впечатлениями. Душ общий, пол с подогревом, а стены украшены арт-инсталляциями на тему урбан-культуры. Стоимость проживания — 400 грн в сутки с человека. 

  • Хостел в вагонах метро в Киеве Фото: Григорий Салай, Сегодня
  • Хостел в вагонах метро в Киеве Фото: Григорий Салай, Сегодня
  • Хостел в вагонах метро в Киеве Фото: Григорий Салай, Сегодня
  • Хостел в вагонах метро в Киеве Фото: Григорий Салай, Сегодня
  • Хостел в вагонах метро в Киеве Фото: Григорий Салай, Сегодня
  • Хостел в вагонах метро в Киеве Фото: Григорий Салай, Сегодня
  • Хостел в вагонах метро в Киеве Фото: Григорий Салай, Сегодня
  • Хостел в вагонах метро в Киеве Фото: Григорий Салай, Сегодня
  • Хостел в вагонах метро в Киеве Фото: Григорий Салай, Сегодня
  • Хостел в вагонах метро в Киеве Фото: Григорий Салай, Сегодня
  • Хостел в вагонах метро в Киеве Фото: Григорий Салай, Сегодня
  • Хостел в вагонах метро в Киеве Фото: Григорий Салай, Сегодня
  • Хостел в вагонах метро в Киеве Фото: Григорий Салай, Сегодня
  • Хостел в вагонах метро в Киеве Фото: Григорий Салай, Сегодня
  • Хостел в вагонах метро в Киеве Фото: Григорий Салай, Сегодня

Ранее в Киеве появился единственный в мире плавающий лимузин.

Киев метро вагоны хостел новости Украины
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