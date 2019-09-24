В стиле Иванки Трамп: какой наряд выбрала первая леди Украины для поездки в США

Владимир Зеленский с супругой прибыли в США / Фото facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский с 23 по 26 сентября находится в США и примет участие в работе сессии Генассамблеи ООН. Естественно, главу государства сопровождает первая леди Елена Зеленская, которая продолжает восхищать стильными образами.

Пресс-служба Офиса президента опубликовала первые фото визита президента Украины в США. Елена Зеленская спустилась по трапу самолета в бежевом костюме, который состоял из большого пиджака и широких укороченных брюк. Свой образ Елена Зеленская дополнила яркой и трендовой деталью, а именно – шелковым платком. Кстати, таким же аксессуаром часто дополняла "лук" дочь президента США Иванка Трамп. Лицо первой леди Украины закрывали черные солнцезащитные очки.

Елена Зеленская в бежевом костюме / Фото facebook.com/president.gov.ua

Иванка Трамп / Фото Instagram @alwaysivanka

Позже президент Украины провел свою первую встречу в США. В частности, вместе с супругой он встретился с украинской диаспорой в Нью-Йорке. На эту встречу Елена Зеленская пришла в черных классических брюках и розовом пиджаке с двумя пуговицами.

Напомним, в августе первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала в Instagram фото со встречи с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху. Новый нежный образ супруги президента очаровал украинцев.