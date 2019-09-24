"Лучше репарации": секретарь СНБО рассказал, примет ли Киев деньги от Москвы на "ремонт" Донбасса

Александр Данилюк / president.gov.ua

Официальный Киев не намерен принимать инвестиции из России ради восстановления Донбасса от последствий военного конфликта. Деньги будут приняты разве что в формате репараций.

Соответствующее мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью испанскому изданию EL Pais.

"Нам не нужны российские инвестиции. Пусть они их хранят на выплаты территориям после их реинтеграции за тот огромный вред, который они там натворили", — заявил он.

Однако Данилюк отказался озвучивать приблизительные подсчеты насчет того, во сколько Украина оценивает экономические потери от военного конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее секретарь СНБО рассказали, пойдет ли Киев на особый статус для Донбасса. До этого Александр Данилюк рассказал, возможна ли федерализация Украины.