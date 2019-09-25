"Предатель Родины": вызволенный из лап Кремля моряк рассказал, почему отказался видеться с Медведчуком

Андрей Опрыско / Радио Свобода

Освобожденный во время большого обмена 7 сентября украинский военный моряк Андрей Опрыско рассказал о том, что во время пребывания в московском следственном изоляторе Лефортово к нему с побратимами хотел прийти одиозный политик Виктор Медведчук.

В интервью порталу Радио Свобода Опрыско рассказал, что в категорическом тоне отказался идти к нему на встречу.

"Говорил следователям, если Медведчук придет и договорится о нашем освобождении, то сразу берите наручники и ведите обратно в камеру, не пойду, потому что это предатель Родины и мне его услуги не нужны", — заявил он.

После этого, по словам Опрыско, Медведчук отказался от встречи.

"Это таки дошло до него, потому что была информация, что украинские моряки не хотят видеть Медведчука", — добавил он.

Напомним, ранее освобожденный из плена моряк Сергей Чулиба встретился с корабельной собакой Джесси. До этого адвокат украинцев Николай Полозов прокомментировал ситуацию с запретом въезда в РФ освобожденным из плена морякам.