Адвокат прокомментировал ситуацию с запретом въезда в РФ освобожденным из плена морякам

Адвокат Николай Полозов, защищавший интересы украинских военных моряков в российских судах, детально и четко высказался по теме.
Глава группы адвокатов освобожденных 7 сентября во время большого обмена из застенков Кремля украинских военных моряков Николай Полозов опроверг информацию о том, что им запрещен въезд в Россию.
Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Facebook.
"В настоящее время 24 украинских моряка находятся в статусе обвиняемых в уголовном деле, находящемся в производстве Следственного управления ФСБ России. Никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось", − написал он.
Напомним, ранее Николай Полозов рассказал, как визиты Медведчука в РФ влияли на освобождение украинцев из тюрем. До этого адвокат поведал о том, что грозит РФ за игнорирование решения трибунала ООН по украинским морякам.