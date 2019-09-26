Российский эксперт назвал условия компенсации Украине ущерба за Крым и войну / Фокус

Российский экономист, экс-советник президента РФ Андрей Илларионов оценил шансы Украины добиться от России компенсации ущерба за Крым, Донбасс и пять лет стагнации из-за войны.

"При нынешней власти в России, конечно же, это невозможно. А в будущем все будет зависеть от того, какое правительство окажется во главе России", – пояснил он во время чата на Главреде.

Однако если нынешние украинские власти заключат соглашения с нынешними российскими властями, тогда у любого, даже самого либерального, самого демократического и самого прозападного российского правительства не останется юридических оснований для того, чтобы пересмотреть заключенные соглашения, восстановить международно признанную украинско-российскую границу и выплатить компенсацию, предупредил эксперт.

Читайте такжеРФ выплатила Украине 2,3 млн евро компенсации за некачественную нефть"Поэтому в данном случае, как бы странно это ни показалось, но мяч на стороне поля украинской власти. Именно от нее зависит, будет ли существовать перспектива выплаты Россией Украине компенсации в будущем, или же эта перспектива будет уничтожена сегодня", – резюмировал Илларионов.

Ранее Илларионов проанализировал слабости Зеленского в отношениях с Путиным. Результатом разговоров Зеленского и Путина, которые уже состоялись, стал обмен пленными и освобождение 35-ти украинцев, напомнил экс-советник президента РФ.

Агрессия России на Донбассе В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины. В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.