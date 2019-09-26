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Российский эксперт назвал условия компенсации Украине ущерба за Крым и войну

26 сентября 2019, 23:21

На данный момент в вопросе компенсации "мяч на стороне поля украинской власти", подчеркнул экс-советник президента РФ.

Российский эксперт назвал условия компенсации Украине ущерба за Крым и войну
Российский эксперт назвал условия компенсации Украине ущерба за Крым и войну / Фокус

Российский экономист, экс-советник президента РФ Андрей Илларионов оценил шансы Украины добиться от России компенсации ущерба за Крым, Донбасс и пять лет стагнации из-за войны.

"При нынешней власти в России, конечно же, это невозможно. А в будущем все будет зависеть от того, какое правительство окажется во главе России", – пояснил он во время чата на Главреде.

Однако если нынешние украинские власти заключат соглашения с нынешними российскими властями, тогда у любого, даже самого либерального, самого демократического и самого прозападного российского правительства не останется юридических оснований для того, чтобы пересмотреть заключенные соглашения, восстановить международно признанную украинско-российскую границу и выплатить компенсацию, предупредил эксперт.

Читайте такжеРФ выплатила Украине 2,3 млн евро компенсации за некачественную нефть"Поэтому в данном случае, как бы странно это ни показалось, но мяч на стороне поля украинской власти. Именно от нее зависит, будет ли существовать перспектива выплаты Россией Украине компенсации в будущем, или же эта перспектива будет уничтожена сегодня", – резюмировал Илларионов.

Ранее Илларионов проанализировал слабости Зеленского в отношениях с Путиным. Результатом разговоров Зеленского и Путина, которые уже состоялись, стал обмен пленными и освобождение 35-ти украинцев, напомнил экс-советник президента РФ.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

 

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