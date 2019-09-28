ДТП с маршруткой под Черкассами: в больнице скончался один из пассажиров

В больнице умер пассажир, который пострадал в ДТП под Жашковом / УНИАН

Один из пассажиров, который попал в жуткое ДТП под Черкассами, скончался в больнице.

Об этом в комментарии Громадське сообщил представитель полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко.

Всего число пострадавших достигает 11 человек.

Страшная авария произошла вблизи Жашкова Черкасской области на трассе Киев-Одесса. В результате столкновения грузового автомобиля DAF и маршрутного автобуса Mercedes Sprinter, госпитализировали 5 человек.

Напомним, что 22 сентября возле села Пилиповичи в Новоград-Волынском районе грузовик на бешеной скорости влетел с рейсовый автобус, который стоял на обочине. В результате погибли девять человек.