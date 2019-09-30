Ущерб экономике и людям: Гончарук пролил свет на легализацию казино

Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил ситуацию с легализацией казино. По его словам, предложенный законопроект приведет к закрытию игорных залов, количество которых в Украине никто не знает.

"Это не значит, что такого бизнеса вообще не должно быть. Нет, конечно, это должно быть цивилизованно, с бухгалтерией… Но главная цель - убрать игорные залы, игорные автоматы с украинских улиц", - заявил глава Кабмина в ходе брифинга в понедельник, 30 сентября.

При этом он указал, что игорные залы наносят ущерб не только украинской экономике, но и населению. Так, часть украинцев там тратят деньги и влезают в долги, а другая часть не имеют возможности открыть собственный бизнес, потому что первые этажи зданий заняты именно игровыми залами.

По словам Гончарука, Кабмин рассчитывать на поступление в бюджет дополнительных 2-2,5 миллиардов гривен от легализации игорного бизнеса.

Напомним, что украинское правительство официально одобрило законопроект о легализации игорного бизнеса в стране.