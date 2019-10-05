В Киеве больная раком женщина выбросилась из окна на глазах у сына: фото 18+

Самоубийство в Киеве произошло утром в субботу, 5 октября / Фото Информатор

На столичных Березняках в субботу, 5 октября, произошла трагедия – пожилая женщина, которая страдала онкологическим заболеванием, выбросилась из окна четвертого этажа 14-этажного дома.

ЧП произошло около 10:20 на улице Павла Тычины. В момент трагедии в квартире находился сын больной раком женщины, передает Информатор. Женщина уже неоднократно пыталась покончить с собой. В этот раз она выждала момент, когда ее сын выйдет из комнаты, и забралась на подоконник. Как только он вошел в помещение – женщина выпрыгнула из окна.

Трагедия произошла на ул.Тычины в Киеве / Фото Информатор

Смерть наступила сразу / Фото Информатор

На место ЧП прибыла полиция / Фото Информатор

Прибывшие медики констатировали смерть женщины. На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа.

Напомним, в китайском Шанхае 13-летний украинский школьник выпрыгнул с 13 этажа своей квартиры из-за буллинга со стороны учителя. Трагедия произошла 6 сентября. На руке Ивана Лю нашли надпись иероглифами "жертва шанхайского образования".