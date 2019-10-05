Мощный ливень в Днепре: город "пошел под воду", затонули авто и маршрутки

Вода позаливала салоны маршруток / Фото Информатор

4 октября над Днепром сгустились тучи – днем стало темно, как ночью, а потом город накрыл сильный ливень с грозой, который превратил улицы в реки.

Ливневки и коммунальные службы не справились с непогодой. Из-за ливня маршрутки и троллейбусы позаливало - вода затекала в салон и сделала невозможным перевозку пассажиров. Как пишет Информатор, водой практически полностью затопило дворы, подвалы и подходы к подъездам. Автомобили глохли прямо посреди дороги.

Местные жители поделились в социальных сетях фото и видео последствий сильных осадков. В некоторых квартирах, которые, вероятно, расположены на первом этаже, вода потоком лилась даже из унитазов.

Напомним, 8 августа во второй половине дня столицу и область накрыл сильный ливень с грозой, также выпал град, а во многих районах города поднялся штормовой ветер. Буря в Киеве привела к тому, что дороги превратились в речки, а подземные пешеходные переходы затопило. Сильный ветер повалил деревья, повреждены автомобили.

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