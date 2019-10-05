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Мощный ливень в Днепре: город "пошел под воду", затонули авто и маршрутки

5 октября 2019, 15:42

Погода в Днепре 4 октября оставляла желать лучшего - город накрыл сильнейший ливень.

Вода позаливала салоны маршруток / Фото Информатор

4 октября над Днепром сгустились тучи – днем стало темно, как ночью, а потом город накрыл сильный ливень с грозой, который превратил улицы в реки.

Ливневки и коммунальные службы не справились с непогодой. Из-за ливня маршрутки и троллейбусы позаливало - вода затекала в салон и сделала невозможным перевозку пассажиров.  Как пишет Информатор, водой практически полностью затопило дворы, подвалы и подходы к подъездам. Автомобили глохли прямо посреди дороги.

Местные жители поделились в социальных сетях фото и видео последствий сильных осадков. В некоторых квартирах, которые, вероятно, расположены на первом этаже, вода потоком лилась даже из унитазов. 

  • Потоп в Днепре Фото Информатор
  • Потоп в Днепре Фото Информатор
  • Потоп в Днепре Фото Информатор
  • Потоп в Днепре Фото Информатор
  • Потоп в Днепре Фото Информатор
  • Потоп в Днепре Фото Информатор
  • Потоп в Днепре Фото Информатор

Напомним, 8 августа во второй половине дня столицу и область накрыл сильный ливень с грозой, также  выпал град, а во многих районах города поднялся штормовой ветер. Буря в Киеве привела к тому, что дороги превратились в речки, а подземные пешеходные переходы затопило. Сильный ветер повалил деревья, повреждены автомобили.

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Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на октябрь 2019 года и пообещал, что во втором месяце осени ожидаются еще два периода "бабьего лета".  По его словам, в целом, погода в Украине в октябре 2019 года будет классической осенней, с теплыми, иногда прохладными и дождливыми днями, но с разным температурным режимом в северных и южных областях. 

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