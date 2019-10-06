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Потепление в Украине будет: синоптик предупредила о снеге в Киеве

6 октября 2019, 13:07

Понедельник в Украине будет холодным.

Потепление в Украине будет: синоптик предупредила о снеге в Киеве
Потепление в Украине будет: синоптик предупредила о снеге в Киеве / 1zoom.ru

Погода в Украине 7 октября 2019 будет холодной, предупредила синоптик Наталья Диденко.

В ночь с воскресенья на понедельник украинцев подморозит (повезет только южанам). Днем тоже будет не жарко: в среднем, по стране +4-9 градусов, теплее на юге и на юго-востоке – до +10-14 градусов.

Синоптическая картина усугубится осадками: на западе и севере – местами дождь с мокрым снегом, на юге – просто периодически дождь.

Погода в Киеве 7 октября 2019 обещает первый снег – пока еще мелкий и слабенький. Ночью до -2 градусов, а днем около +7 градусов.

"Ждем еще потепление вместе", – утешила напоследок Диденко.

Напомним, погода 6 октября 2019 наградила снежным покровом село Поляниця Ивано-Франковской области, где находится курорт Буковель. 

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на октябрь 2019 года и пообещал, что во втором месяце осени ожидаются еще два периода "бабьего лета".

погода прогноз погоды Наталья Диденко
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