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Из окна киевского Института сердца сиганул парень - СМИ

12 октября 2019, 18:01

В столице парень сегодня утром выпрыгнул из окна медучреждения.

В Киеве парень сиганул из окна Института сердца, узнали журналисты - Киев новости
В Киеве парень сиганул из окна Института сердца, узнали журналисты / УНИАН

В субботу рано утром, 12 октября, в Киеве из окна здания Института сердца Министерства здравоохранения Украины сиганул 26-летний парень.

Парень выпрыгнул из окна, расположенного на четвертом этаже медучреждения, около 7:00, пишет Информатор, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, "прыгун" выжил, но получил многочисленные травмы и был госпитализирован. Пока неизвестно, почему парень решил выпрыгнуть из окна института. Подробности инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Березняках женщина, страдавшая онкологическим заболеванием, выбросилась из окна высотки и погибла. Свидетелем гибели женщины стал ее сын.

Киев парень окно институт
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