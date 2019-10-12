Из окна киевского Института сердца сиганул парень - СМИ

В Киеве парень сиганул из окна Института сердца, узнали журналисты / УНИАН

В субботу рано утром, 12 октября, в Киеве из окна здания Института сердца Министерства здравоохранения Украины сиганул 26-летний парень.

Парень выпрыгнул из окна, расположенного на четвертом этаже медучреждения, около 7:00, пишет Информатор, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, "прыгун" выжил, но получил многочисленные травмы и был госпитализирован. Пока неизвестно, почему парень решил выпрыгнуть из окна института. Подробности инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Березняках женщина, страдавшая онкологическим заболеванием, выбросилась из окна высотки и погибла. Свидетелем гибели женщины стал ее сын.