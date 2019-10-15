"Пора батюшку звать": в Киеве разбилось очередное "хрустальное" стекло на мосту Кличко - видео

На мосту Кличко лопнуло стекло / Информатор

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов, треснуло очередное стекло.

На этот раз пострадала секция стекла, которое закрывает освещение на перилах путепровода.

По информации, движение пешеходов на мосту никак не ограничено. Точно неизвестно, когда именно стекло на мосту треснуло, однако в данный момент ни лампы, ни секции на месте нет.

Также на панорамном стекле и вокруг перил можно увидеть осколки стекла. В данный момент территория вокруг никак не оцеплена, что естественно — этот элемент моста никак не влияет на безопасность передвижения, передает Информатор.

Разбилось очередное стекло на мосту Кличко / Информатор

Отметим, киевлян новость безумно возмутила, и многие советуют полностью забетонировать мост.

Киевляне советую Кличко забетонировать мост / Информатор

"Что же это за стекло, если можно головой ребёнка разбить ?!", - вопрошает Катя Красильникова.

"Почему мост именной? Может еще и проход сделают платным? Тоже мне заслуга мост построил.Не за свои же деньги", - возмутился Анатолий Кочерин.

"А как же видеокамеры ????? Мне кажется, это просто неправильный инженерный расчет нагрузки на конструкцию, что стекла от вибрации все время лопаются.....", - предположила Виктория Омельченко.

"Не мост надо чинить, а мозг людям. Поламать можно что угодно и обвинять при этом других", - убежден Владимир Грицишин.

"Как по мне, стремный мост. Все время качается. И стёкла хрустальные", - отметила Наталья Майфет.

"Давно пора батюшку позвать туда!", - добавил Алексанр Ковтун.

Читайте также"Синяя изолента держит лучше": в Киеве отремонтировали мост нитками и скотчем - фотофактНапомним, ранее в Киеве открыли отремонтированные стеклянные панели на мосту Кличко. В сети бурно отреагировали на новость – надеются, что стеклянные панели установлены прочно, и переживут зиму.

"Надо было сначала Кличко запустить, потом уже и людей", "Наверное, много запасных привезли. Ставим ставки, господа… Неделя", "Главное, чтобы зиму пережил!", "А что, мух уже убрали?", - писали юзеры.