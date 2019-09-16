В Киеве открыли отремонтированные стеклянные панели на мосту Кличко

Спустя три с половиной месяца киевляне и гости города наконец-то смогут полноценно насладиться видом с моста.
В Киеве на многострадальном мосту Кличко наконец-то открыли поврежденные вандалами стеклянные панели.
Видео со снятием ограды выложил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
Он выразил надежду, что обойдется без инцидентов, и вандалы не станут проверять на прочность стеклянные поверхности.
"Друзья! Сегодня под вечер сняли ограждения и открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста. Немного волнуюсь ... Надеюсь, обойдется без экстремальных инцидентов. И красота, созданная, будет радовать киевлян и туристов, посещающих нашу хорошую локацию", - написал Кличко.
В сети бурно отреагировали на новость – надеются, что стеклянные панели установлены прочно, и переживут зиму.
"Надо было сначала Кличко запустить, потом уже и людей", "Наверное, много запасных привезли. Ставим ставки, господа… Неделя", "Главное, чтобы зиму пережил!", "А что, мух уже убрали?", - писали юзеры.
Напомним, ранее ко Дню Киева столичный градоначальник Виталий Кличко открыл пресловутый велосипедно-пешеходный мост. Однако практически сразу начались проблемы с объектом - пошли трещины и прочие проблемы с конструкцией.
Позднее в НАБУ завели уголовное производство из-за растрат денежных средств при строительстве моста.