В Киеве открыли отремонтированные стеклянные панели на мосту Кличко

Стеклянные панели на мосту Кличко наконец-то отремонтировали / УНИАН

В Киеве на многострадальном мосту Кличко наконец-то открыли поврежденные вандалами стеклянные панели.

Видео со снятием ограды выложил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

Он выразил надежду, что обойдется без инцидентов, и вандалы не станут проверять на прочность стеклянные поверхности.

"Друзья! Сегодня под вечер сняли ограждения и открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста. Немного волнуюсь ... Надеюсь, обойдется без экстремальных инцидентов. И красота, созданная, будет радовать киевлян и туристов, посещающих нашу хорошую локацию", - написал Кличко.

В сети бурно отреагировали на новость – надеются, что стеклянные панели установлены прочно, и переживут зиму.

"Надо было сначала Кличко запустить, потом уже и людей", "Наверное, много запасных привезли. Ставим ставки, господа… Неделя", "Главное, чтобы зиму пережил!", "А что, мух уже убрали?", - писали юзеры.

Напомним, ранее ко Дню Киева столичный градоначальник Виталий Кличко открыл пресловутый велосипедно-пешеходный мост. Однако практически сразу начались проблемы с объектом - пошли трещины и прочие проблемы с конструкцией.

Позднее в НАБУ завели уголовное производство из-за растрат денежных средств при строительстве моста.