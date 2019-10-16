"Циклон со смешным названием": синоптик объявила, когда похолодает в Украине

Погода в Украине 17 октября 2019 – насколько опасная погода ждет Киев – синоптик / 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко расписала, как в четверг, 17 октября, Украина посмеется над циклоном "со смешным названием" Thilo: в отличие от северо-запада Европы у нас будет сухо и солнечно.

Украинцев ждут +17-24 градуса днем и +6-12 градусов ночью.

Главную синоптическую опасность для Украины представляют ночные и утренние туманы: видимость ухудшится до 300-500 метров.

Из-за слабого ветра и туманов концентрация вредных примесей в воздухе вырастет. Усугубят проблему и костры, в которых сейчас жгут листья и иной мусор.

Читайте такжеМагнитные бури в октябре 2019: ни сна, ни покоя с первого дня"Поэтому людям с бронхолегочными проблемами стоит быть более внимательными к своему здоровью в этот период", – посоветовала Диденко.

Погода в Киеве 17 октября будет сухой и теплой: около +20 градусов днем. Ночью и утром стоит ждать туманов.

Похолодание в Украине синоптик обещает не раньше второй половины следующей недели – и то лишь до +15-17 градусов. А пока бабье лето 2019 в Украине продолжается.

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на ноябрь 2019 года. Оказалось, что радоваться солнцу и хорошей погоде придется лишь в первые дни месяца.