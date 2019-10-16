Разведчики ВСУ смачно жахнули по террористам на Донбассе: яркое видео

Бойцы ВСУ / УНИАН

Разведчики из 54-й бригады ВСУ рассказали об успешной боевой операцией против террористов из группировок "Л/ДНР" на Донбассе.

Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети Facebook.

"Во время нашего пребывания в зоне проведения ООС на одном из участков российско-украинской войны наемники РФ ежедневно осуществляли коварные обстрелы позиций украинских защитников. В связи с чем некоторые подразделения Вооруженных сил Украины понесли потери. После чего к делу приступили разведчики К-2. Не из беспилотников, как обычно, а с огневых позиций, чтобы вы смогли почувствовать свое присутствие рядом с нами в бою", – говорится в описании видео.

По словам украинских разведчиков, дистанция к позициям боевиков составляло около 273 метра.

Напомним, ранее в Сети появился видеоролик мощного артиллерийского удара бойцов ВСУ по террористам. Позднее на Донбассе украинские военные захватили известного боевика.