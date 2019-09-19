"Поймали знатную рыбу": на Донбассе бойцы ВСУ схватили известного боевика

Террорист из группировки "ДНР" / Reuters

В районе временно оккупированного города Горловка, что на Донетчине, украинские военнослужащие задержали известного террориста.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook нардеп из фракции Слуга народа Юрий Мысягин. По его словам, ВСУ задержали произошло на одном из передовых участков зоны проведения ООС несколько суток назад.

"Пленный оказался знатной "рыбой". Воюет в рядах незаконных вооружённых формированиях с 2014 года. По пока ещё неподтвержденной информации гражданин одной стран бывшего СССР. Хорошие новости!" − написал он.

Более детальную информацию о задержании боевика Мысягин публиковать не стал.

Напомним, ранее в Мариуполе хладнокровно расстреляли террориста из группировски "ДНР" Романа Джумаева.