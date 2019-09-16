"Не работает система, работает нация": в соцсетях обескуражены убийством боевика Джумаева

Джумаев был расстрелян в квартире многоэтажного дома / Фото: Вконтакте/Роман Джумаев

В украинском сегменте соцсетей эмоционально обсуждают загадочное убийство в Мариуполе российского наемника Романа Джумаева, который на стороне боевиков участвовал в боях за Донецкий аэропорт и был отпущен 9 сентября судом под домашний арест.

В Facebook возмущены решением судебной инстанции, которая уже во второй раз отпустила Джумаева на свободу. Квинтэссенцией дискуссии было мнение, что боевик стал жертвой самосуда, поскольку украинцы разочаровались в правосудии.

"Когда не работает система, работает нация!!! Это был мой личный враг! Когда его освободили впервые украинские судьи, для меня, как военного волонтера, это был шок", — написала волонтер из Мариуполя Галина Однорог.

"Так что имеем то, что имеем! И как бы это страшно ни звучало, но я хочу поблагодарить тех, кто это сделал. Потому что мне лично поступали угрозы от него, от его мамы, и мне было опасно находиться рядом с убийцей наших "киборгов" в одном городе. Видимо, судьям надо думать, кого и куда они отпускают. Не все можно купить за деньги", — резюмировала волонтер.

"Высшее Правосудие всегда свершается … Еще раз, пользуясь гуманистическими принципами, обращаюсь к врагам Украины: "Сдавайтесь украинским правоохранителям! Добровольно садитесь в украинские тюрьмы и не выходите оттуда! Потому что кара Божья неотвратимо придет!" Слава Нации! Смерть врагам!" – призывает экс-нардеп и бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош.

"Убивать можно только на войне врагов с оружием, а убить пусть и негодяя, но в мирном городе - это произвол. Никто в стране не имеет права решать, кому жить, а кому нет. Что же касается судей, то те, кто принимал решение о его освобождении из-под стражи ... пусть это остается на их совести. Мы, полиция и СБУ, именно о вероятности такого развития ситуации предупреждали. Мы живем не в джунглях и не каменном веке. Должно быть верховенство права и закона", - констатировал экс-заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"В Мариуполе застрелили боевика ДНР Романа Джумаева (он же Джума), которого несколько месяцев назад отпустил из-под стражи украинский суд.

История вообще феерическая. Джума несколько лет воевал за ДНР в бригаде "Пятнашка", а в 2017 году внезапно зачем-то решил приехать на подконтрольную Украине территорию, и был арестован. Понятно, что за ЛДНР воюют вообще не самые умные люди на свете, но этот отчаянный идиотизм выглядел ярко даже на фоне прочих подвигов "ополчения". Боевик даже не удалил фотографии со своей страницы в ВК, на которой хвастался "подвигами".

Впрочем, Джумаев очень скоро вышел на свободу. В январе 2018 года самый гуманный украинский суд выпустил его из СИЗО под домашний арест.

Судьба давала Джумаеву шанс остаться в живых. В конце того же 2018 года он напал на полицейского, и за это снова был отправлен в СИЗО. Но весной нынешнего года самый гуманный украинский суд опять выпустил Джуму - во второй и последний раз.

Сегодня Джумаева расстреляли на пороге собственной квартиры. Внесудебная расправа - это всегда плохо. К таким шагам обычно прибегают в отсталых странах, где нет справедливости и не работают законы. Прибегают, когда никаких законных аргументов у граждан не остается. И в Мариуполе мы видим, как раз такой случай. Неспособность правосудия наказать преступника привела к тому, что нашлись люди, которые вынесли свой приговор.

Теперь их будут искать. Возможно, найдут и посадят в тюрьму. А вот судей, которые отпустили Джумаева и создали всю эту ситуацию - никто не осудит. Смерть Джумаева - целиком на совести прогнившей, ни на что не годной украинской судебной системы. Сидел бы сейчас в СИЗО, отбывал заслуженное наказание - и был бы жив.

В целом же эта история наглядно показывает, почему подписание капитуляции по Донбассу на условиях Кремля - заведомо провальная затея, которая никогда не принесет мир. В стране сотни тысяч людей с боевым опытом, которые никогда не согласятся с амнистией военных преступников и сдачей суверенитета", - подробно описал ситуацию журналист Денис Казанский.

"В Мариуполе расстрелян боевик "ДНР" Роман Джумаев, выпущенный судом под домашний арест - в собственной квартире, на улице Воинов-освободителей". Очень важно правильно выбрать улицу", - попробовал пошутить внештатный советник мэра Днепра по культуре Евгений Гендин.

"О, началось. Святая инквизиция 2.0 Возрождение Сегодня в Мариуполе расстреляли Романа Джумаева. Позвонили в дверь квартиры и расстреляли его в упор. Роман Джумаев в 2014 году вступил в ряды боевиков "ДНР", принимал участие в штурме Донецкого аэропорта и Дебальцево. Летом 2015 через Россию выехал в Беларусь, где, по информации СМИ, работал менеджером. В 2016 году Джумаев переехал в Россию. В руки украинских силовиков боевик попал в сентябре 2017 года, когда через Марьинку пытался въехать в Украину, чтобы проведать родственников. А я давно предупреждал: кара Господня настигнет рано или поздно каждого террориста и убийцу. Особенно если продажные украинские суды его сначала выпустят под домашний арест, на поруки или под личное обязательство..." – отметил волонтер, экс-боец АТО Тим Златкин.

Напомним, Джумаева задержали в декабре 2018 года. После возвращения с Донбасса он полгода мирно жил в Мариуполе и занимался бизнесом.