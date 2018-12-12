В Мариуполе случайно задержан боевик ДНР, выдававший себя за ветерана АТО

Боевик оказался очень предприимчивым: открыл бизнес и рассказывал о службе в АТО / Фото: Вконтакте/Роман Джумаев

В Мариуполе Донецкой области задержали боевика бригады террористической ДНР "Пятнашка" Романа Джумаева, который полгода мирно жил в украинском городе и занимался бизнесом.

Как сообщает Обозреватель, 27-летний мариуполец до 2014 года работал в Киеве программистом, однако после победы Революции достоинства переехал в Донецк и примкнул к рядам боевиков.

Джумаев был активным участником штурма пророссийскими наемникамисо Донецкого аэропорта и боев в Дебальцево. Однако впоследствии уехал из Донецка и с 2015 года год прожил на территории Беларуси, где официально получил разрешение на работу. Свою биографию экс-боевик не скрывал и даже неоднократно рассказывал в белорусских СМИ, как убивал украинских солдат.

Затем Джумаев переехал в Россию, однако впоследствии решил пешком перейти с оккупированной территории в Украину и был задержан в Марьинском районе. Однако, несмотря на тяжесть обвинения и бесспорную угрозу окружающим, судья выпустил обвиняемого из-за решетки.

Экс-боевик получил от правоохранителей свои документы и обосновался в Мариуполе, открыв нелегальную торговую точку, возле которой вывесил украинский флаг. Окружающим Джумаев рассказывал, что является ветераном АТО. При этом он даже не потрудился удалить факты своей преступной биографии со страниц соцсетей.

/ Фото: Вконтакте/Роман Джумаев

"Задержать гулявшего на свободе боевика помогло невероятное стечение обстоятельств. Наглость и хамство торговца, а также угрозы поставившего свой трейлер на зеленой зоне мариупольского рынка (при этом срезав ели), вызвало гнев местных жителей. Было много всего. Стали узнавать, кто он. Сказать, что удивились — будет мало", - рассказывает местный журналист Анна Молчанова.

Сейчас Джумаев задержан. Ему также инкриминируют разбой и сопротивление сотруднику полиции при задержании.

"Сегодня чрезвычайно важно привлечь внимание к этому делу и не дать Джумаеву уйти от ответственности. Не дать его снова выпустить на свободу. Иначе будет беда", - констатирует журналист.

Напомним, на Донбассе был уничтожен боевик Денис Ефременко (позывной "Морячок"), которого обвинили в убийстве всемирно известного оперного певца, Героя Украины Василия Слипака.