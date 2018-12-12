В Мариуполе случайно задержан боевик ДНР, выдававший себя за ветерана АТО

Участник бандформирования занимался в прифронтовом городе бизнесом.
В Мариуполе Донецкой области задержали боевика бригады террористической ДНР "Пятнашка" Романа Джумаева, который полгода мирно жил в украинском городе и занимался бизнесом.
Как сообщает Обозреватель, 27-летний мариуполец до 2014 года работал в Киеве программистом, однако после победы Революции достоинства переехал в Донецк и примкнул к рядам боевиков.
Джумаев был активным участником штурма пророссийскими наемникамисо Донецкого аэропорта и боев в Дебальцево. Однако впоследствии уехал из Донецка и с 2015 года год прожил на территории Беларуси, где официально получил разрешение на работу. Свою биографию экс-боевик не скрывал и даже неоднократно рассказывал в белорусских СМИ, как убивал украинских солдат.
Затем Джумаев переехал в Россию, однако впоследствии решил пешком перейти с оккупированной территории в Украину и был задержан в Марьинском районе. Однако, несмотря на тяжесть обвинения и бесспорную угрозу окружающим, судья выпустил обвиняемого из-за решетки.
Экс-боевик получил от правоохранителей свои документы и обосновался в Мариуполе, открыв нелегальную торговую точку, возле которой вывесил украинский флаг. Окружающим Джумаев рассказывал, что является ветераном АТО. При этом он даже не потрудился удалить факты своей преступной биографии со страниц соцсетей.
"Задержать гулявшего на свободе боевика помогло невероятное стечение обстоятельств. Наглость и хамство торговца, а также угрозы поставившего свой трейлер на зеленой зоне мариупольского рынка (при этом срезав ели), вызвало гнев местных жителей. Было много всего. Стали узнавать, кто он. Сказать, что удивились — будет мало", - рассказывает местный журналист Анна Молчанова.
Сейчас Джумаев задержан. Ему также инкриминируют разбой и сопротивление сотруднику полиции при задержании.
"Сегодня чрезвычайно важно привлечь внимание к этому делу и не дать Джумаеву уйти от ответственности. Не дать его снова выпустить на свободу. Иначе будет беда", - констатирует журналист.
Напомним, на Донбассе был уничтожен боевик Денис Ефременко (позывной "Морячок"), которого обвинили в убийстве всемирно известного оперного певца, Героя Украины Василия Слипака.