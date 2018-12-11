В Украине "повязали" боевика, захватывавшего СБУ в Луганске во время "русской весны": опубликовано видео

Захват СБУ в Луганске весной 2014-го / Cxid.info

Сотрудники Контрразведывательного управления СБУ задержали мужчину, являвшегося одним из организаторов захвата административных зданий в Луганске − в 2014-м, во время т.н. "русской весны".

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы СБУ. Согласно обнародованным данным, житель Луганска участвовал в действиях сепаратистских организациях "Антимайдан" и "Армия Юго-Востока". 6 апреля 2014-го он был в группе людей, штурмовавших административное здание Управление СБУ по Луганской области.

По данным украинских спецслужбистов, в дальнейшем мужчина воевал против ВСУ в составе батальона боевиков "Бэтмен" (туда он попал благодаря кураторам из ФСБ РФ). В апреле 2015-го он начал конфликтовать с "офицерами", покинул ряды боевиков и жил во временно оккупированном Луганске, перебиваясь случайными заработками. В конце 2018-го он выехал за пределы территорий, контролируемых боевиками "ЛНР" и был задержан украинскими правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе украинские военные захватили в плен высокопоставленного боевика.