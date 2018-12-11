В Украине "повязали" боевика, захватывавшего СБУ в Луганске во время "русской весны": опубликовано видео

11 декабря 2018, 15:49

Мужчина, захватывавший здание луганского СБУ, был задержан после выезда на подконтрольную Киеву территорию.

Захват СБУ в Луганске весной 2014-го / Cxid.info

Сотрудники Контрразведывательного управления СБУ задержали мужчину, являвшегося одним из организаторов захвата административных зданий в Луганске − в 2014-м, во время т.н. "русской весны".

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы СБУ. Согласно обнародованным данным, житель Луганска участвовал в действиях сепаратистских организациях "Антимайдан" и "Армия Юго-Востока". 6 апреля 2014-го он был в группе людей, штурмовавших административное здание Управление СБУ по Луганской области.

По данным украинских спецслужбистов, в дальнейшем мужчина воевал против ВСУ в составе батальона боевиков "Бэтмен" (туда он попал благодаря кураторам из ФСБ РФ). В апреле 2015-го он начал конфликтовать с "офицерами", покинул ряды боевиков и жил во временно оккупированном Луганске, перебиваясь случайными заработками. В конце 2018-го он выехал за пределы территорий, контролируемых боевиками "ЛНР" и был задержан украинскими правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе украинские военные захватили в плен высокопоставленного боевика.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс СБУ боевик Луганск террорист Русская весна
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
17:19
Что можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертов
17:07
Россия пожаловалась ЕСПЧ из-за "злоупотреблений" Украины
17:05
"ФСБшная удавка": Экс-советник Путина рассказал, почему нужно ликвидировать Керченский мост
17:01
Аркадия Бабченко назвали "Человеком года" по версии Time Видео
16:50
"Это просто отвратительно!": звезда "Универа" назвал россиян "быдлом" Видео
16:42
Чат с экс-министром экономики Украины Виктором Сусловым
16:30
"Россия началась с кражи": Вятрович высказался про аэропорт имени княгини Ольги в РФ
16:15
Захваченным РФ украинским катерам нашли замену - СМИ
16:08
"Кто со мной на Марс?": Ирина Билык удивила образом инопланетянина
15:59
Обвинили в госизмене: в России украинскому "шпиону" дали 14 лет тюрьмы Видео
15:50
"Дырки" Джулии Робертс с возрастом становятся все лучше": американское издание оконфузилось с пошлым заголовком
15:49
В Украине "повязали" боевика, захватывавшего СБУ в Луганске во время "русской весны": опубликовано видео
15:41
Яценюк рассказал о необходимости жесткой бюджетной дисциплины
15:39
Порошенко задал украинцам неоднозначный вопрос в Facebook
15:37
"Ух и рожа": Светлана Лобода удивила фанатов внешностью без макияжа Видео
15:33
"Полтинник на бригаду": опубликована прослушка переговоров арбитров с организаторами договорняков Видео
15:26
"Временные технические трудности": Омелян объяснил, почему "Бориспольский экспресс" постоянно ломается
15:23
Time назвал "Человеком года" расчлененного журналиста
15:09
Беременная Меган Маркл засветила округлившийся живот на The Fashion Awards 2018 Видео
14:55
Каждый второй украинец назвал перенос выборов причиной военного положения в Украине
14:47
Попытка №2. Украинцы повторно выставили на торги российское судно "Норд"
14:43
Приватизация Центрэнерго: Фонд госимущества отменил проведение конкурса Видео
14:33
"Песни возненавидел": Плененный на Азове россиянами украинский моряк пожаловался на пытки "Русским радио"
14:22
Три боя за год: менеджер рассказал о новых планах Ломаченко Видео
14:12
"Как девочка по вызову": Ани Лорак в экстремально коротком платье нарвалась на критику Видео
14:08
Парасюк устроил ДТП во Львове
13:46
"Дешевая рабсила": жители ОРДЛО подались на заработки в Абхазию – блогер Видео
13:44
Кличко открыл мониторинговый центр работы коммунального транспорта
13:35
СБУ подвердила российское гражданство жены замглавы СВР Семочко
13:18
В Махачкале двое прохожих поймали девочку, выпавшую с пятого этажа Видео
13:07
От Евросоюза понесло трупным запахом мнение
12:58
В ПАСЕ решили смягчить антироссийские санкции - Deutsche Welle
12:57
Расходы на содержание президента при Порошенко выросли вчетверо
12:46
"Тебе должно быть стыдно!": Зианджа обвинила Зеленского и студию "Квартал 95" в травле Видео
12:40
Безнадежный аутсайдер: Порошенко проигрывает соперникам во втором туре выборов – опрос Видео
12:12
"Народный фронт" поддержит на выборах исключительно члена партии - Яценюк
12:09
Помпео и Песков устроили перепалку из-за российских бомбардировщиков
12:09
Захват ТЦ Дарница в Киеве: что известно о конфликте Видео
12:07
Католическое Рождество в Украине-2018: дата и как отдыхаем Видео
11:55
Шахтер – Лион: прогнозы букмекеров, где смотреть матч Лиги чемпионов Видео
11:48
На Закарпатье лопнул нефтепровод "Дружба", подозревают незаконную врезку
11:31
Потрогал за грудь: Потап озадачил необычным фото с Тиной Кароль Видео
11:21
В Германии обнаружили удостоверение Штази на имя Путина
11:03
1,5 миллиарда прослушиваний: названа самая популярная песня ХХ века Видео
11:00
"До встречи в Виннице": пранкеры сосватали губернатора Калифорнии на работу в Украину Видео
11:00
Розпочався чат із політичним аналітиком Тарасом Чорновілом
10:59
Как Минобразования объявило войну ветряным мельницам мнение
10:41
Девушка дня Instagram: белокурая модель с пышной грудью Ри Хейн Фото
10:26
Операция преемник: СМИ раскрыли сценарий влияния Филарета на автокефальную церковь Видео
10:17
"Могут вызывать рак": в Украине запретили ряд препаратов от высокого давления Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять