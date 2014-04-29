В Луганске пророссийские экстремисты захватили ОГА: опубликованы фото

В Луганске террористы захватили местную облгосадминистрацию. На площади у ОГА собралось около двух тысяч пророссийских экстремистов.

Об этом передает "ОстроВ".

Сообщается, что митингующие выбили окна здания и ворвались вовнутрь.

На площади у ОГА собралось около двух тысяч экстремистов, большинство вооружены палками, трубами, камнями, молотками.

Люди требуют провести референдум и отставки губернатора Михаила Болотских, но к ним пока никто не вышел.

Ранее сообщалось, что около двух тысяч участников митинга от захваченного здания СБУ в Луганске двинулись к облгосадминистрации, так как сегодня, 29 апреля, в 14:00 истек срок ультиматума, выдвинутого захватчиками здания СБУ к властям.

В числе требований: амнистия всех задержанных сепаратистов, проведение референдума, отмена повышения цен и тарифов, а также придание статуса государственного русскому языку.

Позже "Восточный вариант" сообщил, что экстремисты установили несколько флагов РФ на здании захваченной ОГА.

Кроме вышесказанного напомним, сегодня в Луганске террористы пригрозили захватом местной телерадиокомпании.

Фото: v-variant.lg.ua