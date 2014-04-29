В Луганске пророссийские экстремисты захватили ОГА: опубликованы фото

Злоумышленники выбили окна в здании.
Об этом передает "ОстроВ".
Сообщается, что митингующие выбили окна здания и ворвались вовнутрь.
На площади у ОГА собралось около двух тысяч экстремистов, большинство вооружены палками, трубами, камнями, молотками.
Люди требуют провести референдум и отставки губернатора Михаила Болотских, но к ним пока никто не вышел.
Ранее сообщалось, что около двух тысяч участников митинга от захваченного здания СБУ в Луганске двинулись к облгосадминистрации, так как сегодня, 29 апреля, в 14:00 истек срок ультиматума, выдвинутого захватчиками здания СБУ к властям.
В числе требований: амнистия всех задержанных сепаратистов, проведение референдума, отмена повышения цен и тарифов, а также придание статуса государственного русскому языку.
Позже "Восточный вариант" сообщил, что экстремисты установили несколько флагов РФ на здании захваченной ОГА.
Кроме вышесказанного напомним, сегодня в Луганске террористы пригрозили захватом местной телерадиокомпании.
Фото: v-variant.lg.ua