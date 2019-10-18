Пашинский "засветился" еще в трех уголовных делах – Рябошапка

Сергей Пашинский / УНИАН

Бывший народный депутат Сергей Пашинский может стать фигурантом как минимум еще трех уголовных производств, заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Это дело (в котором Пашинский подозревается в причинении тяжкого телесного повреждения, - ред.) долгое время было, условно говоря, на паузе, оно не расследовалось", - отметил Рябошапка в эфире программы Право на власть.

При этом он утвердительно ответил на вопрос о наличии других уголовных производств, в которых фигурирует Пашинский.

"И только на этой неделе было зарегистрировано Генеральной прокуратурой по меньшей мере три уголовных производства, где может фигурировать так же этот бывший народный депутат. И кроме того, есть еще достаточно материалов в органы предварительного расследования, в частности, Национального антикоррупционного бюро, уже расследуются, и где тоже может быть фигурантом этот народный депутат. Так что, достаточно много действий, которые могут быть инкриминованы также в виде подозрения, которые могут стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности в будущем", - добавил Рябошапка.

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Напомним, 4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8 созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Речь идет о стрельбе в Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года.

7 октября Печерский районный суд избрал меру пресечения Пашинскому - арест без права внесения залога. Нардеп пробудет под стражей до 4 декабря текущего года. Сам Пашинский назвал свой арест "подарком" ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.