Пашинский "засветился" еще в трех уголовных делах – Рябошапка

Генеральный прокурор рассказал об уголовных производствах против Сергея Пашинского.
Бывший народный депутат Сергей Пашинский может стать фигурантом как минимум еще трех уголовных производств, заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
"Это дело (в котором Пашинский подозревается в причинении тяжкого телесного повреждения, - ред.) долгое время было, условно говоря, на паузе, оно не расследовалось", - отметил Рябошапка в эфире программы Право на власть.
При этом он утвердительно ответил на вопрос о наличии других уголовных производств, в которых фигурирует Пашинский.
"И только на этой неделе было зарегистрировано Генеральной прокуратурой по меньшей мере три уголовных производства, где может фигурировать так же этот бывший народный депутат. И кроме того, есть еще достаточно материалов в органы предварительного расследования, в частности, Национального антикоррупционного бюро, уже расследуются, и где тоже может быть фигурантом этот народный депутат. Так что, достаточно много действий, которые могут быть инкриминованы также в виде подозрения, которые могут стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности в будущем", - добавил Рябошапка.
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Напомним, 4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8 созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Речь идет о стрельбе в Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года.
7 октября Печерский районный суд избрал меру пресечения Пашинскому - арест без права внесения залога. Нардеп пробудет под стражей до 4 декабря текущего года. Сам Пашинский назвал свой арест "подарком" ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.