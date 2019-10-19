В Киеве Кличко забрался на крышу и назвал сроки снесения "курятника", опубликовано видео

Мэр утверждает, что в столице власти наводят порядок.
В Киеве на Майдане Независимости мэр Киева Виталий Кличко забрался на крышу дома и сообщил, что скандальный "курятник" будет снесен в субботу, 19 октября.
"Курятник" над Майданом снесут сегодня до вечера, рассказал градоначальник в видео, опубликованном на его странице в Facebook.
Кличко подчеркнул, что столичные власти наводят порядок.
"Сейчас громкий скандал, даже руководство государства присоединились к этому... кто-то решил себе надстроить дополнительные квадратные метры в сердце столицы над Майданом. Мы порядок приводим, и сегодня до вечера будет все это снесено", - пообещал чиновник.
Друзі! Ми завершуємо демонтаж незаконної надбудови на будинку в центрі столиці, на вулиці Софіївській, 1. Обсяг робіт там немалий і працювати складно, але комунальні служби впораються. Як раніше впоралися і з деякими іншими самовільними архітектурними "фантазіями".Опубліковано Віталієм Кличком Субота, 19 жовтня 2019 р.