Нельзя быть неопрятным и петь: в метро Киева вводят правила пропуска пассажиров

Метро Киева будет работать по новым правилам / Корреспондент

В Киевском метрополитене составили новые правила для пассажиров подземки.

Как сообщается на сайте КГГА, в метро категорически откажутся пускать неопрятно одетых пассажиров.

Уточняется, что под описание попадают те, кто будет пытаться пройти через турникеты обнаженными или с обнаженным торсом, в нижнем белье, без обуви, в грязной одежде и в одежде с явно выраженным специфическим и неприятным запахом.

В подземке будет запрещена громкая музыка, игра на музыкальных инструментах и пение.

Велосипед нужно будет провозить исключительно в чехле, ездить на самокатах, роликах и скейтах по станции будет запрещено.

Читайте такжеТом Круз в Киеве: мировую звезду занесло в столичное метро"Запрещается перевозка животных (кроме собак-поводырей), птиц без специальных контейнеров или клеток. Спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т. п.), деревья, в том числе саженцы, растения, садовый инвентарь, рыболовные снасти, охотничье оружие, колющие и легко бьющиеся предметы перевозятся исключительно в чехлах или надлежащей упаковке", — говорится в сообщении.

Также в метрополитене запретят просить милостыню, расклеивать рекламу, осуществлять предпринимательскую деятельность или заниматься различного рода агитацией.

Напомним, в Киеве открыли необычный хостел, в котором номера устроены в двух списанных вагонах метро.