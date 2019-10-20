Гром для ВСУ: военный эксперт рассказал о новом мощном оружии для Украины

система управления "Гром-2" / Военное обозрение

Одна из новейших разработок легендарного украинского конструкторского бюро "Южное" – система управления "Гром-2", должна положить начало проекта IT-артиллерии для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом в интервью порталу Апостроф рассказал глава информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Это система, которая предлагается в рамках проекта IT-артиллерии. Это создание программного обеспечения, способного превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы. Это направление у нас уже развивается, но я надеюсь, что будет развиваться значительно активнее", - пояснил эксперт.

Напомним, ранее для ВСУ волонтеры изобрели мощное дальнобойное оружие под названием "Кузнец Людота".