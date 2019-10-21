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За Гладковского внесли залог и он выходит из СИЗО - СМИ

21 октября 2019, 11:25

Ситуация с залогом для задержанного Олега Гладковского закончилась вполне себе тривиально.

Гладковский
Олег Гладковский / УНИАН

За находящегося в киевском следственном изоляторе экс-первого заместителя СНБО Олега Гладковского семья внесла залог в размере 10,5 млн гривен.

Как сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши", на данный момент идет процесс оформления документов о его выходе из-под стражию

Напомним, в четверг, 17 октября, детективы НАБУ в Киеве задержали Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (часть 2 статья 364 УК Украины). Вскоре в пресс-службе корпорации "Богдан" (которую он сейчас возглавляет) заявили о том, что Гладковский планировал вылететь на выставку Bus world 2019 в Брюссель, а вовсе не пытался покинуть страну.  Позднее задержанный Гладковский объявил голодовку.

СИЗО залог НАБУ Олег Гладковский
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