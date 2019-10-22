"Отношение изменится": посол нашел позитив в решении Германии по Голодомору

Дипломат считает, что Украина сможет разъяснить Германии ситуацию по Голодомору / фото: blog.i.ua

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает "большой дипломатической победой" слушания по признанию Голодомора в Бундестаге, несмотря на пока отрицательный результат по решению данного вопроса.

"То, что влиятельный петиционный комитет Бундестага, статус которого, кстати, закреплен в Основном законе Германии, 21 октября начал официальные слушания по признанию Голодомора – это уже само по себе является большой дипломатической победой Украины", - цитирует дипломата Lb.ua.

По словам Мельника, украинцы рано начали паниковать по поводу отказа Германии признать Голодомор геноцидом, поскольку решение будет принимать не правительство, а немецкий парламент. Он добавил, что решение данного вопроса займет "не одну неделю и не один месяц".

Дипломат пообещал, что в ближайшее время члены петиционного комитета посетят Киев и уже тогда смогут принять решение "по совести".

"По моему мнению, независимо от того, как оно будет звучать, ключевым является то, что у немецкой общественности и СМИ кардинально изменится отношение к самому Голодомору. И если нам удастся добиться, чтобы эта тема, наконец была включена в школьные учебники по истории, то это уже будет огромным шагом", – резюмировал посол Украины в Германии.

Напомним, в Германии петиционный комитет Бундестага 21 октября на открытом заседании рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа, и по инициативе МИД принял решение его отклонить.