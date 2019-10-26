Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА: что о нем известно

Сергей Гайдай стал новым главой Луганской ОГА / hromadske.ua

Украинский президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации.

Указ о назначении Гайдая новым главой появился на сайте правительства в пятницу, 25 октября. Он стал губернатором вместо уволенного ранее Виталия Комарницкого.

В интервью Громадське Гайдай уже рассказал, какие задачи для него поставил Зеленский.

"Экономическое развитие. Я готов говорить с инвесторами, но на таких условиях: если они видят, что могут вкладываться - пусть самостоятельно проводят тендеры, и пусть их компании здесь что-то строят или ремонтируют. Чтобы не было коррупционных составляющих, чтобы никто не говорил, что мы лоббируем определенную компанию", - отметил новоиспеченный глава ОГА.

По его словам, нужно показать оккупированной части Луганской области, что на подконтрольных Украине территориях намного лучше.

"Основная моя задача - показать временно оккупированной территории, что у нас все ремонтируется, строится. Что у нас хорошо, спокойно, мирно. И мне бы очень хотелось, чтобы через год мы увидели не депрессивный регион, а огромную строительную площадку. Это касается и ремонта дорог, и строительства, и восстановления определенных предприятий", - считает Гайдай.

Сергей Гайдай родился в 1975 году в городе Северодонецк Луганской области. В 2008-2010 годах работал помощником депутата Киевсовета Алексея Резника. С 2014 по 2015 год работал советником главы Обуховской РГА в Киевской области. Был депутатом Мукачевского районного совета 7 созыва и экс-главой Мукачевской райгосадминистрации.

Ранее Кабмин согласовал назначение пяти глав ОГА.