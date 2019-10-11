Зеленский назначил нового одесского губернатора: кто он

Максим Куцый

Украинский президент Владимир Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской областной государственной администрации.

Глава страны заявил о подписании указа о назначении нового главы Одесской ОГА во время своего рабочего визита в Одессу, в пятницу, 11 октября, поздравил Куцего с назначением и вручил служебное удостоверение.

Председатель Одесской ОГА поблагодарил Президента за доверие.

Максим Куцый: биография

Максиму Куцому 36 лет. Высшее образование он получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском и инвестиционном секторах.

Максим Куцый Зеленский

Напомним, ранее Владимир Зеленский назначил Валерия Харченко главой управления Службы безопасности Украины по Одесчине.