Зеленский назначил бывшего "ревизора" главой СБУ Одесской области

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой управления Службы безопасности Украины в Одесской области Валерия Харченко. Соответствующий указ главы государства №715 обнародован пресс-службой украинского президента.

"Назначить Харченко Виталия Васильевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Одесской области", - говорится в документе.

Стоит отметить, что ранее Харченко занимал должности в Главной инспекции СБУ, проверяющей деятельность всех подразделений украинской спецслужбы. Сведений о новом руководители одесской СБУ крайне мало. Также в открытом реестре отсутствует его декларация о доходах.