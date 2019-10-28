Кулачный бой и стрельба: в киевском ресторане MisterCat произошло массовое побоище

Парни жестко избивали друг друга / скиншот

Субботний вечер 26 октября завершился массовым побоищем в столичном ресторане MisterCat на Оболонском проспекте, 26. В Сети появилось жуткое видео драки, которое сняли очевидцы.

В драке участвовали до десяти человек. Сначала конфликт возник внутри заведения, а потом участники потасовки переместились под ресторан. На кадрах, которые опубликовал Киев оперативный в Facebook, видно, с какой жестокостью парни молотят друг друга. Позже раздаются звуки выстрелов, после чего драка прекращается.

"Вот так отдых: алкоголь, кулачный бой, стрельба... что еще нужно?", - говорится в комментарии к видео.

Осторожно! Видео 18+. Присутствуют сцены насилия и нецензурная лексика.

В Telegram-канале Киев оперативный уточняется, что первыми в бой с дебоширами вступили охранники частной охранной фирмы, потом уже прибыли и копы. Детали инцидента устанавливаются.

Напомним, 13 октября массовая драка возникла в Киеве на улице Панельная. Тогда прямо посреди улицы убили парня. По словам полицейских и свидетелей, конфликт завязался между несколькими людьми, причем в какой-то момент свидетель видел, как несколько человек били другого ногами, после чего скрылись.