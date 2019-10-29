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План Сайдика: Бессмертный ударил в тревожный колокол из-за сценария для Донбасса

29 октября 2019, 10:28

По мнению Романа Бессмертного, ситуация с нынешним сценарием по Донбассу сложилась крайне тревожная.

Бессмертный
Роман Бессмертный / УНИАН

Реализовывающийся ныне в Украине по поводу Донбасса, крайне сильно похож на план спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, который никогда не поддерживал официальный Киев.  

С таким заявлением выступил дипломат Роман Бессмертный, уволенный в августе президента Зеленского с поста представителя Украины  в Трехсторонней контактной группы по урегулированию военного конфликта на Донбассе в Минске, сообщает Еспресо.

"У меня такое ощущение, что идет выполнение плана Сайдика, который был представлен еще в 2018 году. Этот план никогда не принимался украинской стороной. То, что предлагается сейчас, очень близко к тому, что было в этом плане. Этот документ неприемлем, поэтому что он, по сути, признает так называемые квазиобразования, их руководителей, так называемую переименованную полицию оккупантов", – заявил он.

По мнению Бессмертного, в самом плохом из возможных вариантов развития событий может быть признано, что на Донбассе воюют не российские войска, а "вооруженные образования".

"То, что мы до сих пор не сказали, что это линия фронта, а с той стороны находятся российские войска, мы тем самым ослабляет свою позицию относительно национального и международного права", – подчеркнул Бессмертный.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер озвучил честный и благородный план возврата Киевом Крыма и Донбасса.

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