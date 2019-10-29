Копов хватает: Аваков рассказал об отводе войск у Золотого

Аваков рассказал об отводе войск в Золотом / Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который ранее заговорил о своей отставке, заявил, что в поселке Золотом, где происходит разведение войск, достаточно полицейских, чтобы предупредить провокации.

"Ситуация в зоне разведения сил Золотое-4 спокойная и контролированная. Сил полиции достаточно для обеспечения порядка, безопасности, реагирования на возможные провокации", - высказался Аваков на своей странице в Твиттер.

При этом глава МВД уточнил, что круглосуточно работают усиленные гвардейцами патрули и центры помощи гражданам.

Отметим, в комментариях под сообщением Авакова люди не столько оптимистично смотрят на отвод войск.

"А що Ви будете співати, коли накриють і Ваші сили, і мирних мешканців?! Блажен, кто верует...", - спросила некая Наталия.

"Якщо провокації почнуться, всі будуть знати замовника. А знання замовника = його боргу, який він змушений буде сплатити. А ти думай, перш ніж щось плануєш", - добавил некто под ником Батько сущего.

"Это твой нацкорпус пусть зберігае спокій", - сказал некто под ником Укр777.

Читайте такжеВ Минске согласовали отвод войск в Петровском: у Кучмы рассказали об итогах ТКГНапомним, ранее добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разводить войска на данном участке нельзя, так как не прошло семь дней без обстрелов со стороны боевиков.

По словам представителя добровольцев, сегодня, 29 октября, были обстреляны позиции украинских граждан в районе разведения войск. По этой причине они считают, что заявление главы МИД Пристайко безосновательно.

"Отводить наши войска сейчас - это преступление. Если власть пойдет на преступление и отведет войска, добровольцы останутся в Золотом. Ежедневно Золотое-4 обстреливают и в поселок заходят диверсийные группы сепаратистов", - заявил ветеран.