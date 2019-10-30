"А путёвку в ГУЛАГ дали?": в оккупированном Крыму детей приняли в комсомольцы

Активистов призвали прийти на еще один "шабаш", который состоится 7 ноября в честь Октябрьского переворота.
В оккупированном россиянами Крыму, где недавно произошло очередное ЧП, детей согнали на митинг в честь "дня рождения комсомола".
Празднования прошли 29 октября в Севастополе, передает Крым.Реалии. Митинг прошел под стенами городского парламента у памятного знака. Во время мероприятия детей приняли в комсомольцы - билеты им вручил руководитель местных коммунистов. Кроме того, активистов призвали прийти на еще один "шабаш", который состоится 7 ноября в честь Октябрьского переворота.
Празднование "дня рождения комсомола" вызвало возмущение в Сети.
"Совок головного мозку", - написал пользователь с ником 25% - Roman.
"Зомбиленд", - добавила Таня.
"Днище", - добавил Антон.
"Если не позвали попа освятить комсомольские билеты то они, по нынешним временам, считаются недействительными/неактивированными", - считает Wasily Crimeа.
"А путёвку в ГУЛАГ дали?", - отметил ArtemSmart-reload.
Напомним, в Российской Федерации разгорелся скандал из-за Крыма. Так, популярная сеть ресторанов в Санкт-Петербурге отказалась признавать аннексированный полуостров частью РФ. В одном из заведений повесили в рекламных целях карту, на которой Крым не отмечен как российская территория - полуостров просто заштрихован.