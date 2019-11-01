"Москва не позволит": эксперт рассказал о вечной войне с Россией

Постоянная война с РФ закончится не в пользу Украины, считает Вадим Карасев / Фокус

В Украине не решен национальный вопрос, который является одним из главных, заявил политолог Вадим Карасев.

"Мы антироссийская Украина или какая-то пророссийская или нейтральная? У нас (с Россией, - ред.) 2400 километров (совместной границы, - ред.), у нас половина территории русскоязычные", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

В случае, если не будет решен этот вопрос, политолог спрогнозировал "постоянную войну", которая закончится не в пользу Украины.

"Если будет вечная война с Россией, то она будет не в нашу пользу", - считает эксперт.

Он также поставил под сомнение призыв использовать государство для строительства нации.

"Либо вы завоюете территорию, но мы вот воюем, но Россия рядом, она не позволит. Либо ждем, пока Россия распадется…", - добавил Карасев.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил об обеспокоенности угрозой для центрально-восточной Европы со стороны Российской Федерации.